الأردن يحترم "إرادة" السوريين ويحض على تجنب "الفوضى"

أكد الملك عبدالله الثاني الأحد وقوف الأردن إلى جانب السوريين واحترام "إرادتهم"، داعيا لتجنب انجرار البلاد الى "الفوضى" بعد إعلان الفصائل المعارضة دخول دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وأفاد الديوان الملكي في بيان بأن الملك قال خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي إن "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين ويحترم إرادتهم وخياراتهم"، مؤكدا "ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى".

وأوضح أن "الأردن لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي مقدما لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، أسوة بالأردنيين".

وأكد الملك أن القوات المسلحة "ستبقى العين الحارسة في حماية الأردن والأردنيين والحفاظ على مصالح الوطن".