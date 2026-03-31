الأردن يعترض 5 صواريخ ومسيّرة من إيران

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، استهداف أراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيّرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الخمسة التي انطلقت من إيران، إضافة إلى المسيّرة، وتمكن من تدميرها.

من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المختصة تعاملت خلال الفترة نفسها مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وأشار إلى إصابة سيدة إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها وسط المملكة، قبل أن تغادر المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، داعياً إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، والإبلاغ عن أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مع ضرورة عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت الأحد في بيان، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بصاروخ ومسيرتين.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة بأن سلاح الجو الملكي اعترض الصاروخ والمسيرتين.

وأعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، مشيراً إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث، فيما حصلت بعض الأضرار المادية طالت 3 سيارات.