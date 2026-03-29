ملك الأردن يلتقي زيلينسكي محذّراً من إطالة الحرب في الشرق الأوسط

حذر العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عمان الأحد، من خطورة إطالة الحرب في الشرق الأوسط وما تنطوي عليه من "أعباء إقتصادية على المنطقة والعالم".

وأورد بيان للديوان الملكي أن الملك وزيلينسكي بحثا "التطورات التي تشهدها المنطقة"، مضيفا أن الملك حذر من "خطورة إطالة أمد الصراع وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المنطقة والعالم".

وكرر عبدالله الثاني "إدانته للاعتداءات الإيرانية المستمرة على المملكة وعدد من الدول العربية"، مشددا على "ضرورة احترام سيادة الدول وتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة من خلال القنوات الدبلوماسية".

من جهته، دان الرئيس الأوكراني "الهجمات على الأردن ودول المنطقة"، مؤكدا "ضرورة استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط"، بحسب المصدر نفسه.