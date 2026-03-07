الأردن: الصواريخ والمسيرات الإيرانية لم تكن عابرة

اتهمت عمّان، السبت، إيران باستهداف منشآته الحيوية، مؤكدا أن صواريخها ومسيراتها الـ119 التي أطلقت على الأردن لم تكن عابرة.

وقال مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري في مؤتمر صحفي إن "إيران استهدفت خلال أسبوع أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بـ119 صاروخاً وطائرة مسيرة".

وأشار الى أن سلاح الجو في القوات المسلحة الأردنية تمكّن من اعتراض وتدمير 108 صواريخ ومسيرات.

وأضاف: "الصواريخ والمسيرات التي استهدفت الأردن كانت موجهة على أهداف أردنية بحتة، ولم تكن صواريخ عبور كما يظن البعض".

وأوضح: "بل استهدفت مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي الأردنية".

كما كشف الأمن العام في الأردن: "207 بلاغا تعاملت معها كوادر الدفاع المدني والشرطة نتيجة المتساقطات من المسيرات والصواريخ".