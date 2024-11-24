الأردن: مقتل مسلح وإصابة 3 عناصر أمن بإطلاق نار في عمّان

أعلن الأمن العام الأردني مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن وأصاب 3 منهم في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان. وقالت الحكومة الأردنية إن حادثة إطلاق النار التي جرت بمنطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية «تعد اعتداءً إرهابياً» على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها.

وفي أول تعليق رسمي على الحادثة، قال وزير الاتصال محمد المومني، إن «المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم»، بعد إصابة 3 من رجال الأمن إثر إطلاق شخص النار عليهم قبل مقتله بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمّان. وأضاف: إن حادثة إطلاق النار «تعد اعتداءً إرهابياً» على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها.

وأضاف: إن الاعتداء نفذه شخص وصفه بالخارج عن القانون ومن أصحاب السجلات الإجرامية التي لها علاقة بالمخدرات، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة، دون إضافة مزيد من التفاصيل. وشدد على أن «استقرار الأردن وأمنه خط أحمر، ولن يسمح لأي كان العبث به»، محذراً من أن «المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون، وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل».

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مديرية الأمن العام الأردني أن «شخصاً أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع، وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار».

وذكر مصدر أمني للوكالة أن «منفذ العمل الإرهابي، قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق العيارات النارية تجاه طاقم دورية أمنية (نجدة) كانت تتواجد في المكان، قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكي مخبأ بحوزته، إضافة إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة». وكشف المصدر أن منفذ الاعتداء «مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات».