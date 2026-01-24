الأردن.. الملك عبدالله الثاني يوجه بإعادة هيكلة الجيش

وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، السبت، بإعادة هيكلة الجيش وإعداد استراتيجية وخارطة طريق لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة الأردنية خلال الثلاث سنوات القادمة.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك عبدالله إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في الأردن "بترا".

وجّه الملك عبدالله الثاني، في رسالته، بإعداد استراتيجية شاملة وخريطة طريق واضحة، لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلّحة خلال السنوات الـ 3 المقبلة.

وأوضح الملك عبدالله بأن هدف الاستراتيجية هو تمكين القوات المسلّحة من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيّرات المتسارعة التي فرضتها التطورات التكنولوجية.

وقال: "جيشنا العربي مؤسسة وطنية يعتز بها كلّ أردني وأردنية ويستمر منتسبوها في خدمة الأردن بكل شجاعة وتفان وإخلاص".

وأضاف: "نطمح لقوات مسلّحة رشيقة ومرنة ونوعية نواصل إعدادها وتسليحها وتدريبها على أساليب القتال الحديثة لتبقى على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية والجاهزية".

وشدّد على أنه على القوات المسلحة أن تمتلك قوات احتياط كافية معزّزة بمختلف القدرات اللازمة لتنفيذ عملياتها بكفاءة، قائلاً: "نريد لقواتنا المسلحة أن تمتلك القدرة على حماية مراكز الثقل الاستراتيجية والعملياتية لديها، وأن توظف تقنيات الدفاع الحديثة".