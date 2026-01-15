هزة أرضية بقوة 1ر4 درجات تضرب الأردن

أفاد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، بوقوع هزة أرضية بقوة 1ر4 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان مناطق مختلفة من الأردن منها محافظتا عمّان والبلقاء صباح اليوم الخميس .

ونقلت قناة المملكة الأردنية اليوم عن سويدان قوله إن مركز الهزّة كان في منطقة البحر الميت من جانب شمال غور الصافي بعمق 17 كيلو مترا.

وأشار إلى أن هذه الهزة من الزلازل الخفيفة وغير المؤثرة ولم يلحقها أي اهتزازات لاحقة،مبينا أن المرصد "لم يسجل لها أي هزة ارتدادية، وهي من الزلازل الضعيفة".

وبيّن سويدان أن هذا النوع من الزلازل لا يؤثر على المباني والمرافق، مشيرا إلى التعامل مع عدد من الهزات المتشابهة من الدرجة ذاتها في فترات سابقة.

وقال إن مرصد الزلازل سجّل العام الماضي 106 زلازل في داخل حدود الأردن والمناطق المحيطة بها، موضحا أن العقبة ووادي عربة والبحر الميت ووادي الأردن وطبرية من المناطق النشطة لحدوث الهزات عبر التاريخ، مؤكدا أن "الوضع لم يخرج عن المألوف".