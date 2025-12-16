بعد 35 عاماً.. أول طائرة تجارية أوروبية تحط في بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، عن هبوط طائرة تابعة لشركة "إيجة" اليونانية في مطار بغداد الدولي، لتكون أول طائرة تجارية أوروبية تحط فيه منذ 35 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الرحلة تُعد "محطة مفصلية تؤرخ لمرحلة جديدة من التعافي والانفتاح في قطاع النقل الجوي العراقي".

وأضافت الوزارة أن هذه الرحلة، التي نفذتها "Aegean Airlines"، الناقل الوطني اليوناني، هي أول طيران أوروبي يهبط في العاصمة بغداد منذ أكثر من ثلاثة عقود، "إيذاناً بعودة العراق إلى خارطة الطيران الأوروبي من جديد".

وكانت شركات الطيران الأوروبية قد توقفت عن تسيير رحلات مباشرة إلى بغداد منذ بداية التسعينات.

إلا أن العراق بدأ خلال السنوات الماضية باستعادة شيء من الاستقرار والأمن. وتسعى السلطات جاهدة لجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم اقتصاد البلاد المتعافي.

وقال المتحدث باسم وزارة النقل العراقية، ميثم الصافي، لوكالة فرانس برس: "هذه أول رحلة مباشرة مُجدوَلة بين أوروبا والعراق منذ 35 عاماً"، مشيراً إلى أن "العراق اليوم يشهد استقراراً ملحوظاً".

ووفقاً لوزارة النقل، سيتم تسيير رحلتين أسبوعياً على خط بغداد - أثينا - بغداد، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات وفقاً لمعدلات الطلب. يُذكر أن الشركة اليونانية كانت قد بدأت قبل أشهر تسيير رحلات إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.