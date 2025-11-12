ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات

أفادت مصادر مقربة من تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني لوكالة فرانس برس أن قائمته حققت "فوزاً كبيراً" في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة لوكالة فرانس برس "حققت كتلة التنمية والاعمار فوراً كبيراً جداً"، فيما أكد مصدران آخران مقربان من اللائحة أنها على الأغلب حصدت "أكبر كتلة نيابية" بعدد يقارب 50 مقعداً او اكثر.

وبرز السوداني كقوة سياسية رئيسية في العراق بعد وصوله إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بدعم من تحالف الاطار التنسيقي.

وكان الناخبون العراقيون، بدأوا صباح الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد.

ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّاً فقط هذا العام، على 329 مقعداً لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، نسب التصويت المرتبطة بانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025، مشيرة إلى تجاوز المشاركين نسبة 55 بالمئة.