إغلاق صناديق التصويت الخاص قبل الانتخابات النيابية بالعراق

أُغلقت، أمس، صناديق الاقتراع الخاصة بعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي للعام 2025.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن «مفوضية الانتخابات أغلقت مراكز الاقتراع في عموم البلاد بعد إتمام عملية التصويت الخاص»، مضيفة أن نسبة المشاركة سجلت ارتفاعاً في أغلب المراكز. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أوضحت في وقت سابق، أمس، أن التصويت الخاص جرى تحت مراقبة وإشراف أممي ودولي، وتغطية من وسائل الإعلام، مؤكدة أنها ليست طرفاً في استبعاد المرشحين.

ويشمل هذا التصويت فئات القوات الأمنية والعسكرية بمختلف تشكيلاتها، إضافة إلى النازحين المسجلين مسبقاً لدى المفوضية، الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في عموم محافظات البلاد للإدلاء بأصواتهم قبل يومين من موعد التصويت العام.

وطالب رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، أمس، القوات العراقية بتأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة وحماية الانتخابات البرلمانية من أي خرق أو تأثير.

وخاطب السوداني في بيان القوات العراقية بعد انتهاء عملية التصويب الخاص للقوات الأمنية العسكرية: «نتقدم لكم أولاً بالتهنئة على ممارسة حقكم الدستوري ومشاركتكم الفاعلة والواعية في الانتخابات، واختياركم لممثليكم في مجلس النواب المقبل».

وقال: «إننا في هذه اللحظة الفاصلة نؤكد أن واجبنا الوطني يحتم علينا تأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، وحماية للعملية الانتخابية من أي خرق أو تأثير، لأن ما تحقق من أمن واستقرار اليوم هو ثمرة وعيكم وانضباطكم وتضحياتكم، وهو ما جعل من قواتنا مثالاً يُحتذى».

ودعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية: «فلنكن على قدر الثقة التي منحها لنا شعبنا، ولنجعل من يوم الانتخابات يوماً يُعبّر عن وعي منتسبينا الأمنيين وإخلاصهم لوطنهم، ولنجعل من هذه الانتخابات نموذجاً يُحتذى في الانضباط، والالتزام، والوعي، والدفاع عن حق المواطنين في ممارسة استحقاقهم الدستوري».