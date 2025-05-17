القمة العربية تنطلق اليوم مثقلة بأزمات معقدة

تبدأ في بغداد، اليوم، القمة العربية، في ظل ما تشهده من أزمات معقدة، وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية.

وعلى الرغم من عدم اتضاح حجم المشاركة للرؤساء والملوك والأمراء العرب في القمة، إلا أن الحكومة العراقية تشير إلى أن حجم المشاركة سيكون مكثفاً، وأن هناك تمثيلاً لكل الدول العربية، فضلاً عن حضور الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والتعاون الإسلامي، فضلاً عن حضور رئيس الحكومة الإسبانية.

وتأمل الحكومة العراقية أن تحقق القمة نتائج لمعالجة الأوضاع في غزة، والعمل على إعادة إعمارها، وإنهاء النزاع في اليمن والسودان والصومال وليبيا، ودعم الاستقرار في سوريا، ودعم المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، والدفع بالعلاقات الاقتصادية، ودعم مشاريع الاستثمار المشترك، ومواجهة التحديات الدولية.

وأبلغ الرئيس العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، الصحافيين، أن احتضان بغداد لمؤتمر القمة، يأتي انطلاقاً من دورها المحوري، وسعيها الدائم لترسيخ العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وتعزيز التعاون والتنسيق.

كما ذكر أن القمة ستناقش القضايا المصيرية المتعلقة بشعوب المنطقة، والخروج بقرارات تسهم في تحقيق السلام والاستقرار.