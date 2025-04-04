2100 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام في العراق

كشفت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، اليوم عن أن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة في العراق تمتد على مساحةٍ تقدر بـ 2,100 كيلو متر مربع أي ما يعادل نحو 300,000 ملعب كرة قدم، منوهة إلى أن الألغام تسببت بمقتل وإصابة ما لا يقل عن 78 شخصاً بين عامي 2023 و2024 .

وذكرت البعثة في بيان بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بالألغام " أن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة تشكل تهديدًا مستمرًا على حياة المدنيين وتحول دون عودة العائلات النازحة وتقيد إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية وتبطئ من جهود إعادة الإعمار.

من جانبها كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “ يونيسف” في بيان لها اليوم عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 314 طفلاً خلال السنوات الخمس الماضية جراء الألغام في العراق.

وأكدت ساندرا لطوف ممثلة منظمة اليونيسف في العراق ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال من مخاطر الألغام وقالت إن لكل طفل الحق في طفولة آمنة ومستقرة، خالية من تهديد الألغام والمخلفات الحربية.