بغداد ودمشق تبحثان إعادة إحياء "خط بانياس" لتصدير النفط العراقي

اتفق العراق وسوريا على دراسة إمكانية إعادة تشغيل خط أنابيب بانياس لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية.

جاء هذا الاتفاق خلال مباحثات جرت في بغداد اليوم بين حيان عبد الغني السواد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، ومحمد بشير وزير الطاقة السوري، وأسفرت عن قرار بتشكيل لجنة من الطرفين لدراسة حالة الخط ومدى إمكانية استئناف التصدير من خلاله، مع مقترح لإشراك استشاري دولي لتحديد صلاحية الأنبوب ومنظومات الضخ خلاله وجدوى التأهيل.

وبحسب بيان لوزارة النفط، أوردته وكالة الأنباء العراقية، صرح السواد بأن العراق حقق إنجازات كبيرة في مجالات استثمار الغاز وتكرير النفط، ويسعى إلى زيادة الطاقات التصديرية من المنافذ الجنوبية، واستئناف التصدير من الأنبوب التركي عبر ميناء جيهان، فضلا عن دراسة مقترحات التصدير عبر خط بانياس السوري وخط طرابلس اللبناني.

وتطرق الوزير العراقي إلى مشروع خط أنبوب بصرة - حديثة، وقال إنه سيكون بطاقة 2,250 مليون برميل، وسيؤمن كميات التصدير عبر الخط السوري.