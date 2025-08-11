انقطاع كامل للكهرباء ببعض المحافظات في العراق بسبب خلل فني

قالت مصادر في وزارة الكهرباء العراقية إن البلاد تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي في المناطق الوسطى والجنوبية اليوم "الاثنين" بعد توقف محطة لتوليد الكهرباء في محافظة الأنبار، حيث شهدت عدة محافظات انقطاعا تاما للتيار الكهربائي.

وأكد المصادر أن السبب يعود إلى خلل في خطوط النقل والأحمال الثقيلة، مما أدى إلى إطفاء كامل للمنظومة الكهربائية.

وأشارت المصادر إلى خروج جميع محطات الكهرباء في محافظات البصرة وميسان وواسط وكركوك، إضافة إلى محافظات أخرى، عن العمل.

وقالت إن الجهود مستمرة لإعادة تشغيل المحطات تدريجيا واستعادة التيار الكهربائي في المناطق المتضررة.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي الواسع في العراق بعد ساعات قليلة من تصريحات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد فيها مواصلة تطوير إنتاج الكهرباء والمضي في بناء شراكات لتأمين الغاز للمحطات