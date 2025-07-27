رئيس الوزراء العراقي.. الدولة تحمي مؤسساتها ولا أحد فوق القانون

شدد رئيس الوزراء، العراقي القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الأحد، على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، فيما أشار إلى أنه لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني طارئ لرئيس الحكومة مع نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضباط القوة الأمنية التي تصدت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب "الكرخ" ببغداد، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي للسوداني في بيان.

وأكد السوداني، حسب البيان، على "ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحركها بلا موافقة أمنية مسبقة".

كما شدد على "تقديم المرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعة مباشرة من قبله"، لافتاً إلى أنه "لا أحد من حقه أن يحل محل الدولة أو سلطاتها، وليس هناك جهة فوق القانون".