5 قتلى من «داعش» بكركوك في ضربة أمريكية عراقية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أمس، مقتل خمسة من عناصر تنظيم داعش في غارة جوية عراقية بدعم من قوات القيادة الأمريكية في كركوك، مشيرة إلى أن الغارة نفذت يوم الجمعة الماضي.

وأشارت «سنتكوم»، في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أن القوات نفذت «غارات جوية دقيقة في محيط كركوك»، وأنه عثر بعد الضربة على العديد من الأحزمة الناسفة الانتحارية وأعتدة أخرى في عملية إخلاء أولية بعد الضربة.

وقالت: «إن العملية التي قادتها قوات الأمن العراقية هي جزء من حملة القضاء على «داعش» المستمرة لتعطيل وإضعاف قدراته، وتفكيك شبكات هجومه، وضمان إلحاق الهزيمة الدائمة به».

وأوضحت أن قوات التحالف قدمت أثناء العملية «الدعم الفني والمعلومات الاستخباراتية» للقوات العراقية.

وجاء في البيان «لا تزال داعش تشكل تهديداً للمنطقة وخارجها، وستواصل القيادة المركزية الأمريكية، جنباً إلى جنب مع الشركاء والحلفاء، ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بقوة لحماية الوطن».

من جانبها، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، عن القبض على 3 إرهابيين في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أنه «استمراراً للجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات للقضاء على عصابات داعش الإرهابية، فقد نفذت قوات مكافحة الإرهاب في محافظة صلاح الدين عملية نوعية مكنتها من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يعملون بديوان العسكر في عصابات داعش».

وأشارت إلى أنه لدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات إرهابية في المحافظة.