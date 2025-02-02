بغداد تعلن مقتل سبعة إرهابيين بينهم قيادي بارز

قتل سبعة إرهابيين بضربة جوية لطائرات F16 العراقية شمال العاصمة بغداد وفق بيان لقيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية اليوم.

وقال البيان إن الضربة الجوية نفذتها طائرات الـ F16 العراقية ضمن الحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وأضاف البيان أن عددا من الجثث كان أصحابها يرتدون أحزمة ناسفة، مشيرا إلى العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة ومواد أخرى.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بأنه تم قتل والي كركوك في تنظيم “داعش” الإرهابي جراء ضربة نفذتها طائرات مروحية.

وقال المصدر إن الضربة نفذت بناء على معلومات ورصد للطائرات المسيرة.

وأضاف أن قوة أمنية تابعة للجيش العراقي عثرت على سبع جثث في موقع الضربة تعود إحداهن لما يسمى والي كركوك في التنظيم الإرهابي.