العراق.. 564 إصابة خلال الاحتفال بالعام الجديد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 564 إصابة خلال ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية في عموم الالبلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر قوله إن "مجموع الاصابات بالالعاب النارية 143 إصابة والطلق الناري 40 ، وحوادث السير 203 اصابات واصابات مختلفة متنوعة 178 اصابة في جميع المحافظات".

وأضاف أن "الإصابات في الألعاب النارية ليلة رأس السنة تنوعت بين حروق مختلقة وإصابات بالعين المباشرة والأطراف"، مبينا أن "الوزارة سجلت اصابات بطلق ناري بعضها خطرة واحتاجوا الى الدخول للعناية المركزة".

وأضاف أنه "لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، إلا أن بعض الاصابات خطرة ويتلقون العلاج"، مؤكدا أن "الوزارة لم تواجه أي مشكلة من ناحية توفير المستلزمات الطبية مع وجود الملاكات المختلفة".