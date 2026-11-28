​أيّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحرك رئيس الوزراء العراقي لبسط سيطرة الدولة بطرق تتضمن وقف تهريب النفط، ما يضع بغداد في مواجهة مباشرة مع الفصائل المتحالفة مع إيران والسلطات الكردية.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: «ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الرامية إلى بسط سلطة الدولة في شتى أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، والقضاء على الفساد، وإخضاع جميع الأسلحة لسيطرة ⁠الدولة حصرياً».

خسائر التهريب

وظهر المنشور بعد وقت قصير من تصريح الناطق باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، بأن بغداد تعتبر تصدير النفط الخام بعيداً شركة تسويق النفط الحكومية (سومو) تهريباً ما دامت إيراداته لا تدخل خزينة الدولة. وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: إن البلاد خسرت ما يقدر بنحو 100 مليار دولار من تهريب النفط عبر إقليم كردستان في الفترة من عامي 2008 إلى 2025.

وأغلق العراق أمس منفذين حدوديين في إقليم كردستان، أحدهما مع سوريا والآخر مع إيران، بعد أن أمر الزيدي السلطات الاتحادية بالسيطرة على المنافذ التي تديرها حكومة الإقليم شبه المستقل.

وتظاهر آلاف الأكراد الخميس احتجاجاً على إجراءات الزيدي الرامية إلى وضع حقول النفط تحت السيطرة الاتحادية ونشر قوات اتحادية على الحدود الدولية للإقليم.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الأربعاء بأن بغداد يمكنها ​نشر قوات اتحادية ⁠لتأمين الحدود الدولية للعراق، بما في ⁠ذلك تلك الواقعة في إقليم كردستان. ويبدو أن قرار المحكمة يمثل انتصاراً للزيدي.

واتسمت العلاقات بين بغداد والأكراد بالتوتر، لا سيما فيما يتعلق بالسيطرة على النفط والمال والأراضي والتجارة. وردت الحكومة المركزية بالقوة عندما أجرى إقليم كردستان استفتاء على الاستقلال في عام 2017، لكن العلاقات هدأت في الآونة الأخيرة.

ورفضت حكومة الإقليم ما وصفته بأنه لغة عسكرية وتهديد تضمنها بيان المتحدث باسم الجيش العراقي حول الخطوات الجديدة.

وقالت إنها تعمل مع السلطات الاتحادية لمكافحة الفساد، ودعت إلى وضع حد لتهريب النفط في أنحاء العراق. ويخوض الزيدي مواجهة رئيسية أخرى بعدما أمر القوات بالاستعداد لدخول مدينة جرف الصخر في وادي الفرات جنوبي بغداد.

تفتيش حدودي

على صعيد متصل، نفذت قوات الحدود العراقية، أمس، عملية استطلاع وتفتيش واسعة بمحافظة ديالى شرقي البلاد، على الشريط الحدودي مع إيران. وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بأن العملية شملت منطقة نفط خانة، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الحدود الدولية. وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن المعركة الجارية تستهدف التهريب والفساد والعبث بثروات البلاد.

وشددت على أن حماية الثروات الوطنية ومكافحة التهريب وصون المال العام مسؤولية سيادية وقانونية لا تستهدف مكوناً أو قومية أو محافظة، وإنما تنطلق من حماية حقوق جميع العراقيين، وفي مقدمتهم أبناء إقليم كردستان.

وأوضحت أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على رصد المحتويات المخالفة وتوثيقها وإحالتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون انتقائية أو استثناء.