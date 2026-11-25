

أقرت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأربعاء، صلاحيات الحكومة الاتحادية في تأمين الحدود الدولية الواقعة ضمن إقليم كردستان والرقابة على منافذه الحدودية وقطاع النفط والغاز فيه.

جاء ذلك في قرار تفسيري أصدرته المحكمة بناء على طلب رئيس الوزراء علي الزيدي تفسير عدد من مواد الدستور، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية وأكدت دستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء بشأن الإقليم، في قرار صدر بالأغلبية، وهو باتٌّ وملزمٌ لجميع السلطات.

وأوضحت أن توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم لا يمس وحدة الدولة وسيادتها، ولا يجيز تعطيل الاختصاصات المشتركة أو تجاوز مقتضيات التنسيق التي أوجبها الدستور.

وأضافت أن «حماية الحدود الدولية لجمهورية العراق وتأمينها والدفاع عنها من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية بموجب المادتين (109) و(110/ثانياً) من الدستور».

وأوضحت أن للحكومة الاتحادية «نشر القوات المسلحة الاتحادية وإدارتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جميع حدود العراق مع الدول المجاورة، بما فيها الحدود الواقعة ضمن الأراضي التي تدار من قبل إقليم كردستان».

وأشارت إلى أن للسلطات الاتحادية ممارسة اختصاصاتها في «الإشراف والرقابة والسيطرة على أداء الدوائر العاملة في جميع المنافذ الحدودية، بما فيها الواقعة ضمن الإقليم».

كما أكدت أن إنشاء منظومة وطنية موحدة لأتمتة المنافذ الحدودية والجمارك وربطها إلكترونيا بالجهات الاتحادية المختصة في جميع أنحاء العراق، بما فيها المنافذ الواقعة في إقليم كردستان، يدخل ضمن اختصاص السلطات الاتحادية وفق المادة (110/ثالثاً) من الدستور.

وبشأن النفط والغاز، قالت المحكمة إن إدارتهما تتولاها الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وإن «ملكية النفط والغاز تعود إلى جميع أبناء الشعب العراقي وفقا للمادة 111 من الدستور».

وأضافت أن لوزارة النفط والجهات الرقابية الاتحادية ممارسة صلاحياتها في «الإشراف والرقابة والتدقيق على الحقول والعمليات والعقود المتعلقة بإنتاج النفط والغاز واستخراجهما وتسويقهما وتصديرهما».

وأوضحت أن للسلطات الاتحادية صلاحية «رسم السياسة المالية والكمركية وتحديد الضوابط والتعرفة الكمركية الموحدة».

وتشمل صلاحياتها أيضا الإشراف على الإيرادات العامة المتحققة من الرسوم والضرائب والإيرادات غير النفطية في جميع أنحاء العراق، بما فيها إقليم كردستان، وتدقيقها وتسويتها وتوريدها إلى الخزينة العامة.

وأكدت ضرورة مراعاة الأحكام الدستورية بشأن إدارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وقالت المحكمة إن النطاق المكاني لممارسة سلطات إقليم كردستان «يشمل الأراضي التي كانت تدار من قبل حكومة الإقليم بتاريخ 2003.وأوضحت أن هذه الأراضي تقع في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى.

وأضافت أنه لا يجوز أن يمتد اختصاص سلطات الإقليم إلى الأراضي الواقعة خارج ذلك النطاق، مع مراعاة الأحكام الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في المادة (58) من القانون المذكور والمادة (140) من الدستور.

وأكدت أن إدارة الأراضي الواقعة خارج النطاق المكاني المحدد لاختصاصات سلطات الإقليم وممارسة الاختصاصات الدستورية والإدارية والتنفيذية عليها تعود إلى السلطات الاتحادية، وفق البيان.

وشددت على أنه لا تنشئ الممارسة الإدارية الفعلية لسلطات الإقليم خارج ذلك النطاق اختصاصا دستوريا لها".

وصدر القرار بالأغلبية، باعتباره حكما باتا وملزما لجميع السلطات.