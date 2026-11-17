

في تطور لافت، كشف مصدر مسؤول أن قيمة النفط المهرب من جرف الصخر شمالي محافظة بابل تصل لنحو ملياري دولار سنوياً. في وقت عززت القوات الأمنية العراقية من انتشارها حول منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، بالتزامن مع تسارع خطوات إيرانية لتجنب اقتحام البلدة قبل انتهاء مهلة رئيس الوزراء العراقي، الخميس المقبل.

وقالت مصادر عراقية مسؤولة لـ«الحرة» إن قيمة النفط المهرب من جرف الصخر تجاوزت ملياري دولار. فيما أشار تقرير مكون من 19 صفحة تم تسريبه إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر ناحية جرف الصخر .

وتحدث التقرير عن قيام الجهة المسيطرة على المنطقة بإنشاء مصافٍ بدائية وحُفر لتخزين النفط تحت الأرض.

في الأثناء، توجهت اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، اليوم الثلاثاء، برفقة اللجنة الحكومية، إلى منطقة جرف الصخر في محافظة بابل العراقية، لإجراء كشف ميداني وتحديد مواقع التجاوزات والوقوف على ملابسات القضية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن مصدر مسؤول.

وتأتي الخطوة في أعقاب اجتماع أمني طارئ ترأسه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، السبت الماضي، لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب النفط في المنطقة.

وكان الزيدي قد وجّه بـ«إحالة جميع المتهمين إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد الشرطة وقادة ومديرو أجهزة أمنية واستخبارية، إضافة إلى آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية».



وتزامناً مع الحراك السياسي الذي يقوده زعماء في الإطار التنسيقي نحو تسوية من مسارين: انسحاب آمن لعناصر "حزب الله " العراقي من بلدة جرف الصخر جنوب العاصمة العراقية، ودخول سلمي للجيش العراقي للمدينة. وكشفت مصادر عراقية عن وصول قائد فيلق القدس في "الحرس الثوري" الإيراني، إسماعيل قآني، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد إيراني، في زيارة تهدف إلى احتواء التوتر القائم بين الحكومة العراقية وكتائب «حزب الله»، وأضافت مصادر أن هناك توافقاً أولياً على مقترح يقضي بدخول قوات مشتركة من "الحشد " والقوات الأمنية إلى ناحية جرف الصخر لفرض وجود الحكومة، مقابل خروج الكتائب، ولم تحدد المصادر موعداً دقيقاً لخروج كتائب «حزب الله»، إلا أنها أشارت إلى عدم تجاوزها مهلة يوم الخميس.