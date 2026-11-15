موقف صادم.. وفاة طالبة عراقية أثناء حفل تخرجها

تحولت أجواء الاحتفال بتخرج طالبات جامعة صلاح الدين في أربيل إلى مأساة، بعدما سقطت الطالبة زيلان دشتي بشكل مفاجئ أمام أسرتها وزملائها.

وشهد ملعب "فرانسوا حريري" في محافظة أربيل العراقية، حفل التخرج الجماعي، وسط حضور كبير من أسر الخريجين ووسائل الإعلام وعدد من المسؤولين، قبل أن تتوقف أجواء الاحتفال إثر سقوط زيلان أرضًا أثناء سيرها في طابور المشاركات.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة لحظة سقوط الطالبة بصورة مفاجئة، بينما كانت تتقدم وسط زميلاتها أمام أنظار الحاضرين، في مشهد أثار حالة من الحزن والصدمة، لا سيما أن أفراد أسرتها كانوا موجودين في المدرجات ويتابعون مشاركتها في المراسم.

وكشف دشتي عمر، والد الطالبة الراحلة، تفاصيل اللحظات الأخيرة لابنته، موضحًا أنهم كانوا يراقبونها باهتمام خلال الحفل بسبب معاناتها من مرض خطير في القلب، قبل أن تمر أمامهم وتسقط بصورة مفاجئة.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن سيارة الإسعاف وصلت سريعًا إلى موقع الحادث، ونقلت ابنته إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، حيث حاول الأطباء إنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة رغم الجهود الطبية.

وأوضح والد زيلان أنها كانت تخضع لمتابعة طبية منتظمة، وتتناول خمسة أنواع من الأدوية يوميًا بسبب وضعها الصحي، مشيرًا إلى أن الأسرة كانت تحرص على تنبيهها باستمرار إلى ضرورة الجلوس والراحة فور شعورها بالتعب، تجنبًا لأي إجهاد قد يؤثر في حالتها.

ولفت إلى أن ابنته لم تكن تشعر بالإرهاق قبل بدء الحفل، كما أن مراسم التخرج كانت تسير بصورة طبيعية وهادئة، وهو ما جعل سقوطها المفاجئ صادمًا لأفراد الأسرة.

وكانت الزيلان قد حرصت على التقاط صور تذكارية لنفسها قبل انطلاق الاحتفال، وبدت سعيدة باستعدادها للمشاركة، حتى إنها أخبرت والدها بأنها تمكنت من تجهيز نفسها للحفل دون مساعدة، في إشارة إلى شعورها بتحسن حالتها في ذلك اليوم.

كما كانت تتطلع إلى بدء حياتها المهنية عقب التخرج، إذ أعربت قبل الحفل عن أملها في الحصول على فرصة عمل بإحدى المؤسسات تتناسب مع دراستها في مجال الصحة والبيئة بكلية العلوم، لتنتهي رحلتها الجامعية برحيل مفاجئ حوّل يوم تخرجها إلى ذكرى مؤلمة لعائلتها وزملائها.