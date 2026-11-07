رئيس وزراء العراق يوجه بإلغاء عقود 3 شركات في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراق علي فالح الزيدي، اليوم السبت، بإلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة وإحالتها إلى شركات عالمية.

وقال مصدر بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بإلغاء عقد شركة "سكاي بلس" لتأجير كاونترات مطار الموصل على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه أيضا بإلغاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف في مطار الموصل الدولي مع شركة "سما المطار" على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".

وتابع أن "رئيس الوزراء وجه كذلك، بإلغاء عقد تأجير مكتب التاكسي في مطار الموصل الدولي مع شركة "الفيصل الشامخ" على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".