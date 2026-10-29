العراق يعلن دعمه ترشيح الإمارات لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية العراقية عن دعمها ترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، تقديراً لما تمتلكه من خبرة دبلوماسية واسعة، ومسيرة مهنية حافلة، وإسهامات بارزة في مجال التعاون الدولي.

وأكدت الوزارة في بيان ثقتها بقدرة لانا زكي نسيبة على الإسهام في تطوير أداء منظمة الأمم المتحدة، وتعزيز فاعليتها في الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة، بما يدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، ويعزز دور المنظمة في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

وأضافت الوزارة «في هذا السياق، تجدد جمهورية العراق التزامها بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في معالجة الأزمات الدولية، وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون بين الدول، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين، ويعزز الحضور العربي في مواقع المسؤولية الدولية».