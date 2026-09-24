تركيا توافق على تسليم معسكر بعشيقة في الموصل للحكومة العراقية

اتفقت الحكومتان العراقية والتركية ، الأربعاء، على إنهاء الوجود العسكري التركي في معسكر "بعشيقة - زليكان" شمالي العراق وتسليمه للحكومة الاتحادية وفق جدول زمني وآلية متفق عليهما.

وذكر بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الطرفين اتفقا على تعميق التعاون الأمني في مختلف المجالات مؤكدين فرض سلطة الدولة العراقية بالكامل في مدينة "سنجار" التابعة لمحافظة نينوى وإنهاء وجود العناصر الاجنبية المسلحة المحظورة.

وأوضح البيان أن تسليم المعسكر ينطلق من التقدم الذي أحرزه العراق عبر خطواته الأمنية الميدانية مشيرا إلى توافق الجانبين على توسيع نطاق التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين والتنفيذ الفوري للاتفاقيات الموقعة وتسريع إنجاز المشاريع الاستراتيجية المشتركة.