وفاة الطفلة العراقية "هاجر" أثناء نقلها للمستشفى بعد انتشالها من البئر

أعلنت دائرة صحة نينوى بالعراق وفاة الطفلة «هاجر» 4 سنوات أثناء وصولها إلى أحد مستشفيات أربيل، بعد سقوطها في بئر، رغم محاولات إنقاذها وإسعافها. وكانت فرق الدفاع المدني قد أعلنت في وقت سابق نجاح إنقاذها من البئر الذي قضت فيه أكثر من سبع ساعات.

وقال الدفاع المدني بمحافظة نينوى، إن الطفلة فارقت الحياة في الطريق إلى المستشفى متأثرةً بإصاباتها البالغة والمضاعفات الصحية الحادة الناتجة عن بقائها لساعات طويلة محاصرة داخل قعر البئر الضيق ونقص الأكسجين، رغم محاولات الكوادر الطبية والإسعافية لإنعاشها.

وكانت الطفلة هاجر (4 سنوات) قد سقطت عشية أمس في بئر ماء ارتوازي يبلغ عمقه نحو 20 متراً وبقطر ضيق جداً في قرية الشرائع التابعة لناحية الكوير، ما استنفر فرقتين من دفاع مدني نينوى بالاشتراك مع فرق إنقاذ من إقليم كوردستان ومساعدة الأهالي، حيث خاضت الفرق سباقاً مع الزمن لعدة ساعات حتى تمكنت من إخراجها وهي بحالة حرجة للغاية قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.