مليارات الفساد في براميل «مخلل» بالعراق

كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد عن تطورات جديدة في ملف المتهم الموقوف عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط، حيث أعلن قاضي أول المحكمة أن السلطات ضبطت 13 مليار دينار عراقي، إضافة إلى 400 ألف دولار أمريكي، كانت مخبأة في عدة مواقع بمحافظة صلاح الدين.

وأثارت مقاطع مصورة موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل، إذ ظهرت فيها ملايين الدنانير مخبأة داخل براميل مخصصة للمخلل.

وأسفرت التحقيقات أيضاً عن ضبط 40 سبيكة ذهبية يبلغ وزن كل منها كيلوغراماً، فضلاً عن مصوغات ذهبية تزن كل منها 5 كيلوغرامات.

كما أعلن القاضي استرداد السلطات نحو مليون دولار، متحصلات جريمة احتيال مالي، وذلك ضمن التحقيقات الجارية مع الجميلي. كما أوضح أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق شركات هربت أموالاً إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة.