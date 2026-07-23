العراق.. خطة لضبط السلاح وتغييرات في الجيش

يواصل رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، هيكلة مواقع عسكرية بالتزامن مع تنفيذ خطة لـ «حصر السلاح»، مع استمرار الخلاف السياسي على مرشحين لشغل حقيبَتي «الداخلية» و«الدفاع»، فيما أعلن تمسكه بخطة حصر السلاح، بالتزامن مع استعداداته لزيارة طهران اليوم.

وقال رئيس الوزراء علي الزيدي، في مقابلة مع مجلة «ذا أتلانتيك»، إن العراق لا يمكن أن يستمر بوجود جماعات مسلحة خارج إطار الدولة. وأوضح أن حكومته ماضية في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت، مؤكداً أن الفصائل المسلحة أمام خيارين: تسليم أسلحتها، أو الاندماج ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية.

وأعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي، يجري، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى إيران، على رأس وفد وزاري، لبحث عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، في مقدمها إمدادات الغاز، والتطورات الأمنية.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مصدر أمني، أن الزيدي، كلف الفريق الركن، زيد حوشي، رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن محمد قاسم، قائداً للشرطة الاتحادية. وكان الزيدي أمر أول أمس، بإعادة العمل بـ «مكتب القائد العام للقوات المسلحة»، وأسند مهمة إدارته إلى وزير الداخلية في الحكومة السابقة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري.