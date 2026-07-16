رئيس الوزراء العراقي يدين هجوماً بالمسيرات فوق أربيل

دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوما بطائرات مسيّرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلن مكتبه الخميس، عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيّرات.

وقال: "ندين بشدة الاعتداء من خلال الطيران المسير، الذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق (...) وجهنا الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة ببذل كل الجهود، مع القوات الأمنية في الإقليم، لاتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وقطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن مجتمعنا العراقي الكريم، في كل مكان".