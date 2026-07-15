رئيس الوزراء العراقي لـ «أوبك»: نريد حصة عادلة من إنتاج النفط

طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بمنح بلاده حصة عادلة داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، مؤكداً أن العراق، باعتباره أحد مؤسسي المنظمة، يسعى إلى الحصول على حقوقه بما يتناسب مع احتياجاته الاقتصادية وحجم الخسائر التي تكبدها خلال الحرب ضد تنظيم «داعش».

وقال الزيدي، خلال حديثه من واشنطن، إن العراق «أحد مؤسسي أوبك، لكننا نريد حصة وحقوق العراق»، مشيراً إلى أن الحرب ضد «داعش» والجماعات الإرهابية، التي خاضتها البلاد بدعم من الولايات المتحدة، كانت مكلفة وأدت إلى تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية.

وأضاف أن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالعراق نتيجة الحرب تجاوز 400 مليار دولار، لافتاً إلى أن مباني ومنازل كثيرة لا تزال مدمرة، فيما يواصل عدد من العراقيين العيش في الخيام.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومته وضعت خططاً لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعمار المنازل والبنية التحتية المتضررة، مضيفاً: «نريد حصة عادلة للعراق، لا أكثر».