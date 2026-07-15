ترامب: إيران عبء كبير على العراق سيتم التخلص منه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، أمس، إن إيران تشكل «عبئاً كبيراً» على العراق سيتم التخلص منه، وأشاد بأداء الزيدي، مشيراً إلى أنه «يقوم بعمل رائع» وسيبقى رئيساً للوزراء «لوقت طويل» وسنعقد صفقات نفطية كبيرة.

وخلال استقبال الزيدي والوفد المرافق له في البيت الأبيض، قال الرئيس ⁠الأمريكي ‌للصحفيين إن ‌الولايات ‌المتحدة ستبرم ‌كثيراً ​من الصفقات ‌مع ​العراق، من بينها كميات كبيرة من النفط. وأضاف أن الولايات المتحدة ‌ستكون مستعدة ‌لمساندة العراق إذا احتاج ‌إلى ‌الحماية، ‌لكنه أضاف ​أنه ‌لا يعتقد ​أن ⁠ذلك سيكون ​ضرورياً.

وأضاف أن إيران تشكل «عبئاً كبيراً» على العراق سيتم التخلص منه قريباً.وذكر الرئيس الأمريكي أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي «يقوم بعمل رائع» وسيبقى رئيساً للوزراء لوقت طويل.

وصرح ترامب بأنه شرف عظيم أن يستضيف رئيس الوزراء، مؤكداً أن لديهم شراكة قوية مع العراق ولن تحتاج واشنطن أن يكون الجيش الأمريكي في العراق أو لوجود عسكري.

كما أعلن ترامب أن ‏الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن شراكة نفطية كبيرة مع ‏العراق، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية كبيرة.

شراكة استراتيجية

من جهته، قال الزيدي: «إن زيارة واشنطن لن تكون عابرة، بل تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة ودخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية».

وقال رئيس الحكومة العراقية «نرغب في أن تنظر كبريات الشركات الأمريكية إلى الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية العراقية، وقطاع الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، ويمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وموارد طبيعية وفيرة، وقوة عاملة كفؤة، وسوقاً محلية كبيرة».

وأضاف «أحمل إلى الولايات المتحدة رسالة ثقة مفادها أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، يقف على مسافة واحدة من الاصطفافات والصراعات الإقليمية، ويختار بدلاً من ذلك طريق التنمية».

وأكد الزيدي أن المرحلة التي تلي انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، نهاية سبتمبر المقبل، ستشهد اعتماداً كاملاً على القدرات الأمنية العراقية.

حماية البلاد

وصرح الزيدي بأن القوات الأمنية العراقية أصبحت قادرة على حماية البلاد، مؤكداً تسلم الدولة كميات من الأسلحة من بعض الفصائل، في إطار حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أن الحكومة ستتعاون مع الجهات التي تختار الانخراط في العمل السياسي.

وعن العلاقة مع إقليم كردستان، تابع الزيدي قائلاً: «لا يمكن أن أقطع جزءاً من جسدي».