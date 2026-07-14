ترامب: سنعقد صفقات عديدة مع العراق تشمل كميات كبيرة من النفط

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء علي فالح الزيدي رئيس الحكومة العراقية والوفد المرافق له في البيت الابيض.

وقال الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب اليوم ‌الثلاثاء ‌للصحفيين إن ‌الولايات ‌المتحدة ستبرم ‌كثيرا ​من الصفقات ‌مع ​العراق، من بينها كميات كبيرة من النفط.

وأضاف ترامب إن الولايات المتحدة ‌ستكون مستعدة ‌لمساندة العراق إذا احتاج ‌إلى ‌الحماية، ‌لكنه أضاف ​أنه ‌لا يعتقد ​أن ⁠ذلك سيكون ​ضروريا.

وذكر تلفزيون "العراقي" الرسمي ان الجانبين عقدا قمة في البيت الابيض.

وكان الزيدي قد صرح قبيل مغادرته العراق أن الحكومة العراقية قطعت وعدا راسخا للشعب العراقي بأن يكون يوم 30 سبتمبر الذي يوافق إنتهاء مهمة قوات التحالف في العراق بداية مرحلة جديدة من الشراكة الطموحة مع الولايات المتحدة.

وذكر " سأتوجه إلى واشنطن وأتطلع إلى تعميق الشراكة بصورة حقيقية، وأرغب في نقل العلاقة بين البلدين من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة خلق الفرص وسأعرض، خلال لقائي مع الرئيس دونالد ترامب، سبلًا عملية لتحقيق رؤية الشراكة والفرص المشتركة".

كَما ذكر أن " الرئيس ترامب يولي الأولوية للنتائج، وستتركز مناقشاتنا على الاستثمار".

وقال رئيس الحكومة العراقية" نرغب في أن تنظر كبرى الشركات الأميركية إلى الفرص المتاحة في تطوير البنية التحتية العراقية، وقطاع الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي ويمتلك العراق أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، وموارد طبيعية وفيرة، وقوة عاملة كفوءة، وسوقًا محلية كبيرة".

وأضاف" أحمل إلى الولايات المتحدة رسالة ثقة مفادها أن العراق، بوصفه دولة ذات سيادة، يقف على مسافة واحدة من الاصطفافات والصراعات الإقليمية، ويختار بدلًا من ذلك طريق التنمية، مادًّا يده لأصدقائه".