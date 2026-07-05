العراق: لا استثناء للفاسدين

أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أمس، أن الحكومة ماضية في ملاحقة ملفات الفساد من دون استثناءات، متوعداً بمحاسبة المتورطين من حيتان الفساد.

وأكد أن الحكومة، خلال زيارة لوزارة الداخلية، مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين، مشدداً على أن وزارة الداخلية تمثل «يد الحكومة» في مواجهة الفساد وحماية مؤسسات الدولة من التجاوزات.

وأكد أن السلطات لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد مهما كان انتماؤه، في إشارة إلى استمرار الحملة الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومحاسبة المتورطين من ذوي النفوذ.