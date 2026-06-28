العراق.. حملة جديدة لملاحقة "المسؤولين الفاسدين" خلال ساعات

أكدت وسائل إعلام عراقية وفق مصدر أمني أن حملة جديدة لملاحقة المسؤولين الفاسدين ستنطلق خلال ساعات

وقال المصدر إن "حملة مكافحة المسؤولين الفاسدين مستمرة حتى الان وشملت محافظات أخرى غير العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الحملة ستزداد ذروتها مساء اليوم عبر موجة اعتقالات جديدة تطال مسؤولين في الدولة"، لافتا الى ان "المعلومات المتوفرة تشير الى ان الحملة ستطال العشرات من المسؤولين الكبار في الدولة العراقية سواء نواب او وزراء او وكلاء وزراء او مدراء عامين بمختلف قطاعات الدولة".

وكانت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نشرت اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.

وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.

وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".

وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم:

- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد

-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد

-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد