"مكافحة الفساد" تزلزل العراق.. الكشف عن 15 اسماً من 47 متهماً

نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.

وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.

وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".

وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم:

- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد

- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد

-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد

-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد

-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد

-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد

وتتصاعد وتيرة الحملة الحكومية العراقية لمكافحة الفساد ساعة بعد أخرى، مدعومة بتأييد شعبي ونيابي واسع، ومسنودة بإجراءات قضائية صارمة تستهدف المتورطين بقضايا الفساد وهدر المال العام.

وقد حظيت هذه الخطوات بترحيب واسع من شخصيات سياسية، وبرلمانية، وأمنية، وأكاديمية، وإعلامية، وسط دعوات متزايدة لاستمرار الإجراءات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المتورطين دون استثناء؛ بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين بالدولة وتكريس سيادة القانون، وفق وكالة الأنباء العراقية.