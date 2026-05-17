الزيدي يتعهد بتعزيز علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية

تعهدات بمواجهة التحديات وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي شامل

أكد علي الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة العراقية الجديدة ستعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية سيادة العراق، وتعزيز العلاقات العربية والإقليمية والدولية، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، بما يحفظ مكانة العراق ودوره في المنطقة.

وقال الزيدي، في كلمة بعد تسلّمه منصبه رسمياً، أمس، من رئيس الوزراء العراقي السابق، محمد السوداني، إن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة شراكة وطنية حقيقية، تتجاوز الخلافات، متعهداً بالعمل المخلص في مواجهة التحديات، وإطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل، يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام، لا يعتمد على مورد واحد.

وأضاف الزيدي أن الحكومة ستعمل بكل قوة على حماية المال العام، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله، وستكون حكومة دولة مؤسسات، وحكومة قانون وعدالة، تنفتح على الجميع.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة، في بيان صحافي، أنه جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، مراسم استلام الزيدي مهامه رسمياً، رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور السوداني.

وأضاف أن المراسم شهدت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية. وكان الزيدي وحكومته أدوا اليمين الدستورية الخميس الماضي، بعد أن منحها البرلمان الثقة بالأغلبية المطلقة.