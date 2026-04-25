واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قائد كتائب عراقية

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الأمين العام لكتائب «سيد الشهداء» العراقية المسلحة المدعومة من إيران هاشم فنيان رحيمي السراجي، التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إن البحث جارٍ عن السراجي، المعروف أيضاً باسم أبو آلاء الولائي.

قتل مدنيين

وجاء في المنشور أن «كتائب سيد الشهداء قتلت مدنيين عراقيين وهاجمت منشآت دبلوماسية أمريكية في العراق، بالإضافة لمهاجمة قواعد عسكرية أمريكية وأفراد في العراق وسوريا».

وعرض المنشور إمكان الإقامة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المكافأة المالية لمن يدلي بمعلومات عنه.

والسراجي أحد قادة تحالف «الإطار التنسيقي» المؤلف من أحزاب مقرّبة من إيران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان.

منشآت أمريكية

وتستهدف جماعات مدعومة من إيران السفارة الأمريكية في بغداد ومنشآتها الدبلوماسية واللوجستية في المطار، بالإضافة إلى حقول نفط تديرها شركات أجنبية.

ولم يسلم العراق من تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي استمرت لأكثر من 40 يوماً.

وخلالها، تعرّضت مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما استهدفت مصالح أمريكية بهجمات تبنتها فصائل عراقية، ونفّذت طهران ضربات ضد مجموعات إيرانية كردية معارِضة في شمال البلاد.وكثّفت واشنطن ضغطها على بغداد لمواجهة الفصائل الموالية لطهران.