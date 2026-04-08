حريق في مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي في بغداد

قال مصدر أمني عراقي إن الدفاعات الجوية تصدّت لمسيّرات في أجواء بغداد، مشيراً إلى اندلاع حريق في مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي في المطار، وذلك بعدما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع انفجارات في وسط العاصمة العراقية.

وقال مصدر أمني عراقي لفرانس برس إن "ثلاث مسيرات تصدت لها الدفاعات الجوية العراقية وسقطت كلها في نهر دجلة"، فيما "سقط صاروخ في منطقة العامرية تسبب بإصابة شخصين من عائلة واحدة".

وأشار المصدر إلى أن "صاروخين آخرين سقطا في مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي في المطار، ما أدّى إلى نشوب حريق".