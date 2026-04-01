FBI يتدخل في حادثة الصحفية الأمريكية المخطوفة في العراق

أعلنت واشنطن أن صحافية أميركية اختُطفت الثلاثاء في العراق على أيدي ميليشيا "حزب الله" العراقي المدعوم من النظام الايراني، في ظل تدهور الوضع الأمني على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب مساعد وزير الخارجية الأميركي ديلان جونسون على منصة إكس "أوقفت السلطات العراقية شخصا مرتبطا بميليشيا "حزب الله" العراقي ، ويُعتقد أنه متورط في عملية الخطف".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنها حذّرت الصحافية من الأخطار التي تهدد سلامتها مضيفة أنها تعمل على إطلاق سراحها "في أسرع وقت ممكن بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لضمان إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن".

وأفاد مسؤول أميركي تحدث شرط عدم كشف هويته بأنه تم التواصل معها مرات عدة لتحذيرها من تهديدات موجهة ضدها، بما في ذلك الليلة الماضية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت في وقت سابق أن صحافية أجنبية اختطفت في العراق مساء الثلاثاء "بأيدي مجهولين" مؤكدة أن القوات الأمنية تعمل على تعقّب الخاطفين وتحرير المختطفة.

وعُرّف عن الصحافية المخطوفة بأنها شيلي كيتلسون التي تتعاون مع موقع "المونيتور" الإخباري المتخصص بشؤون الشرق الأوسط. وقد طالب الموقع بالإفراج "الفوري" عنها.

وأعربت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء عملية الخطف مشيرة إلى أن الصحافية "كان تعرف العراق جيدا".

وبحسب مؤسسة الإعلام النسائي الدولية وهي منظمة غير حكومية، فإن شيلي كيتلسون "صحافية معروفة" متخصصة في شؤون الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن "عمليات المتابعة والمطاردة أسفرت عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين وضبط إحدى العجلات المستخدمة في الجريمة".

وأكّدت أن "الجهود مستمرة لتعقب باقي المتورطين وتحرير المختطفة".