العراق يحتج لدى أمريكا على استهداف لجيشه



وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالعراق، إثر هجمات طالت مواقع عسكرية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في البيان الذي أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أمس، إن هجمات طالت مواقع عسكرية، آخرها تعرّض مستوصف الحبّانية العسكري التابع لوزارة الدفاع لضربات، أدت لسقوط قتلى وجرحى من بين منتسبي الجيش العراقي.

وأكد أن هذه الهجمات «تسيء للعلاقة التي تجمع شعبَي العراق والولايات المتحدة الأمريكية».

وقُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق صباح أمس، على ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية.

وشن الطيران الأمريكي هجوماً على قوات لـ«الحشد الشعبي» في قضاء القائم (500 كم أقصى غربي العراق).

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الطيران الأمريكي شن غارتين جويتين على مقر اللواء 45 للحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار.