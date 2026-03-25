7 قتلى من الجيش العراقي في الضربة على محافظة الأنبار

قُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في الضربة على قاعدة عسكرية في محافظة الأنبار بغرب العراق صباح الأربعاء، على ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية.

وأوردت الوزارة في بيان أن الغارة على الموقع العسكري في منطقة الحبانية في الأنبار صباحا أدت إلى "استشهاد سبعة من مقاتلينا الأبطال وإصابة 13 آخرين"، مشيرة إلى أن "البحث لا يزال جاريا" في المكان.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن الموقع يضمّ "عناصر من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وهيئة الحشد الشعبي" التي تنضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية وهي تابعة للقوات المسلحة.