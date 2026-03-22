السوداني يدعو إلى الحفاظ على العراق وشعبه من أي قرارات خاسرة

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد إلى المحافظة على العراق وشعبه من أي قرار قد يؤدي لمزيد من الخسائر من أجل بلد آمن ومستقر ومستقل وقوي وموحّد بجميع أبناء الشعب العراقي.

وقال السوداني ، خلال لقائه مجموعة من عوائل قتلى القوات المسلحة من مختلف الصنوف والتشكيلات، إن"العراق مرّ بحروب ومحطّات صعبة، وآن الأوان أن نحافظ على شعبنا وبلدنا من أي قرار قد يؤدي لمزيد من الخسائر".

وذكر أن "مسيرة التضحية مستمرة من أجل المحافظة على مبادئنا وقيمنا وثوابتنا الوطنية، ومن أجل بلد آمن ومستقر ومستقل وقوي وموحّد بجميع أبناء الشعب العراقي".