«الناتو» يسحب بعثة الاستشارات الأمنية من العراق

بروكسل، وارسو، بغداد - وكالات

أعلن حلف شمال الأطلسي، أمس، سحب جميع قواته من مهمة ⁠استشارية في العراق في ظل تداعيات الحرب على إيران التي امتدت إلى أنحاء الشرق الأوسط. وقال الجنرال بسلاح الجو الأميركي والقائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا ‌ألكسوس جرينكيويتش في بيان:

«أود أن أشكر جمهورية العراق وجميع الحلفاء الذين ساعدوا ‌في نقل ‌أفراد حلف شمال الأطلسي بأمان من العراق». وأوضح البيان أن المهمة نقلت جميع أفرادها من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وقال مسؤول في ‌الحلف، ⁠إن العدد بلغ مئات الجنود.

وأوضح الحلف أن مهمته ⁠ستواصل عملها من مقر عسكري في نابولي بإيطاليا. وأكد أن المهمة لا ⁠تشارك بأي دور قتالي، وإنما تركز على تقديم المشورة لقوات الأمن العراقية ومساعدتها على بناء قدراتها.

وأضاف جرينكيويتش: أود أيضاً أن أشكر الرجال والنساء المتفانين في مهمة الحلف بالعراق، الذين واصلوا مهمتهم طوال هذه الفترة. ‌إنهم محترفون حقيقيون.

على صعيد متصل، صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف، مارسين كوسينياك كاميش، أمس، بأن جيش بلاده سحب قواته من العراق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وفي منشور على منصة إكس، ذكر كوسينياك كاميش، أن القرار اتُّخذ بعد تحليل للمخاطر المحتملة.

وكتب الوزير: لقد تم إجلاء جنودنا بالكامل من العراق، مضيفاً أن عملية الإجلاء تمت بالتنسيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وصرح متحدث باسم القيادة العليا للقوات المسلحة لوكالة الأنباء البولندية (بي ايه بي)، بأن أكثر من مئة جندي قد عادوا بالفعل إلى بولندا. وأفادت التقارير، بأنه تمت إعادة نشر عشرات الجنود في الأردن للحفاظ على عمليات القوة العسكرية.

إلى ذلك، ذكرت وسائل إعلام عراقية مساء أمس، أن قاعدة فكتوريا الأمريكية في مطار بغداد تعرضت للقصف. وأوضحت المصادر أن هجوماً بالمسيرات المفخخة استهدف قاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي. بدوره، دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، أمس، إلى أهمية أن تتمتع قوات النخبة في الجيش العراقي بقدرات عالية بأداء نوعي متميز ومصنف ضمن التصنيفات الدولية بما يمتلك من أفضل الأسلحة والقدرات.

وشدد السوداني خلال تفقده مقر لواء للقوات الخاصة ضمن تشكيلات فرقة القوات الخاصة الأولى في الجيش العراقي، على أهمية دور القوات المسلحة، بكل تشكيلاتها وصنوفها العاملة، في حماية المنشآت الحيوية في عموم البلاد ورفض استهداف القوات العسكرية والأمنية بجميع تشكيلاتها وصنوفها، وذلك وفق بيان للحكومة العراقية.