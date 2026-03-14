استهداف السفارة الأميركية في بغداد للمرة الثانية

استهدف هجوم بطائرة مسيّرة السفارة الأميركية في بغداد فجر السبت بعد ضربتين جويتين في العاصمة العراقية قُتل خلالهما عنصران في كتائب حزب الله الموالية لإيران وأحدهما "شخصية مهمة"، حسبما قال مسؤولون أمنيون لوكالة فرانس برس.

وفجر السبت، شاهد صحافي من وكالة فرانس برس دخانا أسود يتصاعد فوق السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضم بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية وهيئات حكومية.

وأفاد مسؤول أمني رفيع المستوى، بأن الهجوم نفّذ بطائرة مسيّرة وأكد مسؤول آخر وقوع هجوم لكنه تحدث عن إطلاق صواريخ مضيفا أن مقذوفا سقط قرب مدرج المجمع الدبلوماسي.

وهذا الهجوم الثاني الذي يستهدف السفارة الأميركية في بغداد منذ بدء حرب إيران وهو يأتي بعد ساعات فقط من ضربات استهدفت كتائب حزب الله أسفرت عن مقتل اثنين من عناصرها، وفق مسؤولين أمنيين.

ولم تكشف المصادر التي تواصلت معها "فرانس برس" هويّتَي العنصرين، كما لم تنشر كتائب حزب الله التي تصنفها واشنطن بأنها جماعة "إرهابية"، أي بيان حتى الآن