انفجارات في بغداد.. والسوداني يتوعد بملاحقة الإرهابيين

أفاد إعلام عراقي، أمس، بسماع دوي انفجارات في العاصمة بغداد، بالتزامن مع تفعيل السفارة الأمريكية صفارات الإنذار ومنظومات الدفاع الجوي، فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس توجيهات عاجلة لكافة القيادات العسكرية والأمنية بملاحقة «العناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق مقذوفات باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة فوراً».

ونقلت وكالة «شفق نيوز» عن مصدر لم تسمه قوله: «سماع دوي انفجارات في بغداد، بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار داخل السفارة الأمريكية وتفعيل منظومات الدفاع الجوي فيها».

وأضاف أن «الدفاعات الجوية في السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء تفعّلت لإبعاد أجسام غريبة لم يُحدد حتى الآن ما إذا كانت صواريخ أم طائرات مسيّرة». وأشار إلى أن «الجهات الأمنية تتابع الحادث لمعرفة ملابساته».

في سياق متصل، نقلت الوكالة عن مصدر أمني لم تسمه «بسماع دوي 3 انفجارات بالقرب من مطار أربيل (شمالي العراق)». وأضاف المصدر: «لم تعرف لغاية الآن تفاصيل أخرى»، مبيناً أن «الدفاع الجوي في المطار تصدى للهجمات».

في الأثناء، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس، توجيهات عاجلة لكافة القيادات العسكرية والأمنية بملاحقة «العناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق مقذوفات باتجاه محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة فوراً».

وشدد السوداني في أوامره على أن استهداف البعثات الدبلوماسية والبعثات العاملة في العراق يمثل فعلاً «غير مبرر» ومرفوضاً تحت أي ظرف، معتبراً هذه الاعتداءات مساساً مباشراً بالأمن الوطني واستقرار البلاد.

ووصف البيان المعتدين بـ «المجاميع المنفلتة» التي لا تلتزم بالقانون ولا تمثل إرادة الشعب العراقي.

وأكد السوداني أن قرارات الحرب والأفعال العسكرية هي صلاحية حصرية للدولة فقط، وهي المعبر الوحيد عن القرار الوطني العراقي. واعتبر أن هذه الهجمات تعد إساءة صريحة لسيادة العراق وأمنه القومي.