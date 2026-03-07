بغداد وأربيل: العراق لن يكون منطلقاً لمهاجمة دول الجوار

أكد العراق وإقليم كردستان العراق أمس، أن الأراضي العراقية لن تكون «منطلقاً لمهاجمة دول الجوار»، وذلك وسط تقارير عن عزم مقاتلين أكراد إيرانيين معارضين العبور إلى الأراضي الإيرانية.

وشدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في اتصال، على «رفض الاعتداءات التي تطول عدداً من المدن العراقية، بما فيها إقليم كردستان العراق، وكذلك عدم السماح لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً لمهاجمة دول الجوار»، وفق بيانين للجهتين.

وتعرّضت، أمس، مقار تابعة للمعارضة الكردية الإيرانية في شمال العراق للقصف، في حين هددت إيران باستهداف «جميع مرافق» كردستان العراق إذا دخل مقاتلون منه أراضيها.وكان العراق، الذي سادته في الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي بعدما كان لفترة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين واشنطن وطهران، قد أعلن أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب التي شنتها قبل نحو أسبوع الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

كما انزلق إقليم كردستان العراق إلى تداعيات الحرب، إذ يتعرض منذ أيام لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ، خصوصاً على أهداف أمريكية داخله.وكانت وسائل الإعلام الأمريكية نشرت تقارير إخبارية عن محاولات واشنطن تسليح الجماعات الكردية المسلحة في المنطقة ضد إيران.