العراق يعلن إسقاط مسيّرة استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل

أسقطت السلطات العراقية، أمس، طائرة مسيّرة كانت قد حاولت استهداف القنصلية الأمريكية في أربيل، بإقليم كردستان شمالي البلاد، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان لوكالة «رويترز». أتى ذلك بعدما اعترضت القوات الأمنية العراقية في وقت سابق طائرة مسيرة، حاولت استهداف مطار أربيل الدولي.

ووفق بيان رسمي «تمكنت الدفاعات الجوية في قاعدة حرير بمطار أربيل التي تستضيف قوات أمريكية من إسقاط مسيرة حاولت استهداف المطار»، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية. وعلى مدى الأيام الماضية استهدفت المدينة التي تضم أيضاً قنصلية أمريكية بهجمات من طائرات مسيرة، تم اعتراض أغلبيتها.