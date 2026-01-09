إيران تتهم أميركا وإسرائيل بالتدخل في الاحتجاجات

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة، الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج حركة الاحتجاج التي اتسعت رقعتها في البلاد، مستبعداً في الوقت نفسه احتمالية تدخل البلدين عسكرياً بشكل مباشر، عقب تحذيرات أميركية من عواقب قمع المتظاهرين.

وقال عراقجي خلال زيارة إلى لبنان: "هذا ما قاله الأميركيون والإسرائيليون، إنهم يتدخلون بشكل مباشر في الاحتجاجات في إيران".

وأضاف: "إنهم يحاولون تحويل الاحتجاجات السلمية إلى احتجاجات انقسامية وعنيفة"، مشيراً إلى أنه "في ما يتعلق بإمكانية حصول تدخل عسكري ضد إيران، نعتقد أن احتمال ذلك منخفض لأن محاولاتهما السابقة كانت فشلاً ذريعاً".

