ترامب يتعهد بحماية المحتجين في إيران.. وطهران تحذّر

بعد الإعلان عن مقتل متظاهرين عدة، دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خط الاحتجاجات التي خرجت في إيران على مدى الأيام الماضية، اعتراضاً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية في البلاد.

وتعهد بحماية المحتجين في إيران، فيما حذرت طهران الرئيس الأمريكي من التدخل.وأكد ترامب، في منشور على «تروث سوشيال»، أمس، أن بلاده «جاهزة للانطلاق من أجل إنقاذ المتظاهرين السلميين في إيران».

وقال: «إذا أطلقت طهران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فسنتدخل لمساعدتهم».

في المقابل، رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، معتبراً أن «على ترامب أن يعلم أن التدخل الأمريكي في هذه القضية الداخلية يفضي إلى فوضى عارمة في المنطقة بأسرها، وإلى تدمير المصالح الأمريكية»، وفق تعبيره.

وأضاف، في منشور على حسابه في «إكس»، أن السلطات الإيرانية «تميز بين مواقف التجار المحتجين ومواقف العناصر التخريبية».

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت توقيف 30 شخصاً في العاصمة طهران بتهمة «الإخلال بالنظام العام».

أتى ذلك، فيما اتسع نطاق المظاهرات التي بدأت قبل نحو 5 أيام إلى محافظات في ريف البلاد، منها مدينة أزنا، الواقعة في محافظة لرستان نحو 300 كيلومتر جنوب غربي طهران، فضلاً عن لوردجان، وهي مدينة في إقليم تشهار محال وبختياري، وفولادشهر بإقليم أصفهان. فيما لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في أولى حالات الوفيات التي يتم تسجيلها بين قوات الأمن والمحتجين، حسبما ذكرت السلطات.