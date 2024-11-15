طهران: مستعدون للتفاوض بشأن برنامجنا النووي ولكن ليس تحت الضغط

شددت إيران على استعدادها للتفاوض بشأن برنامجها النووي ولكن ليس تحت الضغط، وجديتها في حل الخلاف مع الغرب، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إزالة الغموض، فيما أكدت الوكالة على ضرورة عدم تعرض المنشآت الإيرانية لهجوم.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، أمس، إن طهران مستعدة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة الغموض المزعوم بشأن النشاط النووي السلمي لإيران.

وقال بزشكيان خلال لقائه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي: كما أثبتنا مراراً حسن نوايانا، نحن مستعدون للتعاون والتقارب مع هذه المنظمة الدولية من أجل إزالة جوانب الغموض والشكوك المزعومة حول الأنشطة النووية السلمية لبلادنا.

في السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بعد اجتماع مع غروسي، أمس، إن إيران مستعدة لحل النزاعات مع الوكالة بشأن التزامها بالضمانات المتعلقة ببرنامجها النووي، لكنها لن تفعل ذلك تحت الضغط.

وكتب عراقجي على موقع إكس بعد محادثاته مع غروسي في طهران: الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي/ الترويكا الأوروبية.. نحن على استعداد للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا غير القابلة للتنازل، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب.

وأفاد عراقجي، بأن المحادثات مع غروسي كانت مهمة ومباشرة، مضيفاً: بصفتنا عضواً ملتزماً بمعاهدة حظر الانتشار النووي، فإننا نواصل تعاوننا الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. من الممكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار.

نتائج ملموسة

بدوره، أكد رافايل غروسي، من طهران، أن على المنشآت النووية الإيرانية ألا تتعرض للهجوم. وأفاد غروسي في مؤتمر صحافي: يجب ألا تتعرض المنشآت النووية الإيرانية للهجوم. ووفق غروسي، فإن المفاوضات الجارية في طهران من شأنها أن تساعد في تنفيذ الاتفاقيات السابقة وضمان الشفافية.

وصرح غروسي خلال مؤتمر صحافي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي: من الضروري التوصل إلى نتائج ملموسة واضحة تظهر أن هذا العمل المشترك يحسن الوضع ويبعدنا عن الصراعات، وفي نهاية المطاف، عن الحرب.

من جهته، حذّر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، من أن طهران ستتخذ تدابير فورية ضد أي قرار يصدر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعارض مع برنامجها النووي. وقال محمد إسلامي في مؤتمر صحافي مشترك غروسي، إن أي قرار تدخلي في الشؤون النووية الإيرانية سيقابل بتدابير مضادة فورية.

على صعيد متصل، قال مسؤول إيراني كبير، أمس، إن إيران ستبعث برسالة إلى ثلاث قوى أوروبية عن طريق رئيس غروسي بشأن جديتها في حل الخلاف النووي مع الغرب. وأضاف المسؤول أن الرسالة ستؤكد أن أي ضغط على إيران سيأتي بنتائج عكسية.